Экс-жена обвинила Мамаева в употреблении наркотиков

Модель и блогер Алана Мамаева обвинила бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева в употреблении наркотиков. Так она отреагировала на снимок спортсмена в инвалидном кресле, который появился на странице его новой возлюбленной в Instagram.

«Думаю, это последствия употребления „шаров“. Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани», — цитирует Мамаеву издание StarHit.ru.

Ранее Мамаев дал откровенное интервью о конфликте с бывшей супругой Аланой в эфире «Матч ТВ». В беседе с журналистом Нобелем Арустамяном Мамаев признался, что не жалеет о разводе и считает, что в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом». Также хавбек упомянул несколько фактов, свидетельствующих о расточительности бывшей жены.