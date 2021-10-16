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Бывшая жена футболиста Мамаева обвинила его употреблении наркотиков

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Модель и блогер Алана Мамаева обвинила бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева в употреблении наркотиков. Так она отреагировала на снимок спортсмена в инвалидном кресле, который появился на странице его новой возлюбленной в Instagram.

Экс-жена обвинила Мамаева в употреблении наркотиков
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, это последствия употребления „шаров“. Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани», — цитирует Мамаеву издание StarHit.ru.

Отмечается, что ранее Мамаева отрицала употребление футболистом наркотиков. Защищать репутацию спортсмена она перестала после развода. «Паша опять оперировался! Карма?» — написала модель.

Мамаева пожалела, что ждала мужа из тюрьмы

Ранее Мамаев дал откровенное интервью о конфликте с бывшей супругой Аланой в эфире «Матч ТВ». В беседе с журналистом Нобелем Арустамяном Мамаев признался, что не жалеет о разводе и считает, что в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом». Также хавбек упомянул несколько фактов, свидетельствующих о расточительности бывшей жены.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. Алана неоднократно обвиняла экс-футболиста сборной России в изменах. В частности, такое заявление она сделала в декабре 2018 года, опубликовав фото аккаунта предполагаемой любовницы Мамаева. У пары есть общий ребенок — дочь Алиса.
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