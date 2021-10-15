Дочь Серова рассказала о состоянии певца

Состояние госпитализированного с COVID-19 певца Александра Серова показывает положительную динамику. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь артиста Мишель Серова.

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«У меня нет для вас плохих новостей. Отец проходит лечение, за ним наблюдают врачи и хуже ему не становится, наоборот динамика показывает улучшение», — рассказала своим зрителям Серова.

Девушка попросила всех «настраиваться только на хорошее».

«Не переживайте, все будет хорошо, все уже идет только в лучшую сторону. Мы все очень ждем, что папа скоро полностью поправится и его выпишут», — подчеркнула Серова.

Александра Серова ранее госпитализировали в больницу с обширным поражением легких — более 75%. На тот момент состояние певца оценивалось как стабильно тяжелое.

Необходимости в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких у Серова не было.