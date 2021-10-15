У Гузеевой выросла степень поражения легких

Поражение легких актрисы Ларисы Гузеевой выросло до 65%. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.
При этом, согласно материалу, насыщение крови кислородом у артистки находится в норме. Выписывать из больницы Гузееву пока не собираются. Врачи продолжат тщательно следить за ее состоянием.
Сама же артистка старается не унывать и продолжает активно общаться со своими фанатами в социальных сетях, призывая беречь себя. Поклонники отвечают Гузевой не менее бурно — желают выздоровления и сил.
Артистка заболела после путешествия в Крым несколько недель назад. Ей делали два теста на COVID-19, первый дал положительный результат, а второй — отрицательный. В конце прошлого месяца 27 сентября Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке. На тот момент медики уже диагностировали актрисе высокую степень поражения легких.
До своего путешествия в Крым в интервью Youtube-каналу «Скажи Гордеевой» Гузеева признавалась, что испытывает страх перед болезнями и смертью:
«Я уже умирала, у меня был аппендицит. Меня вскрывали, маму вызвали, чтобы попрощаться. Хотела бы, чтобы после смерти не было ничего, чтобы умереть навсегда. Потому что страшно, я не знаю, что там будет, а я так нагрешила, не хочется гореть в аду».