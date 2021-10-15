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«Не бойся, выходи». Джигурда вызвал на бой Валуева

Вероника Полынина
1 час назад

Никита Джигурда вызвал на поединок по правилам бокса бывшего боксера, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева. Об этом он сообщил в интервью изданию «РБ Спорт».

«Не бойся, выходи». Джигурда вызвал на бой Валуева
Фото: InstagramInstagram

Джигурда пообещал в скором времени опубликовать видео, в котором Николай Валуев заявляет, что за полгода подготовит своего коллегу-депутата Виталия Милонова к бою-реваншу с Джигурдой.

Шоумен выразил уверенность, что Валуев может работать с Милоновым хоть целый год, «но это бесполезно». Вместо этого Джигурда предложил Валуеву представлять интересы Милонова в октагоне.

«Коля Валуев, не бойся, продолжи традицию, встань за Виталия Милонова со мной в октагон. Давай устроим шоу. Бой с Валуевым — крутое шоу, всем будет интересно. По «депутатским правилам» мы друг друга бить не будем по голове», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда и Виталий Милонов провели бой по правилам бокса в рамках турнира, организованного промоушеном «Наше дело». Джигурда победил Милонова в третьем раунде.

Шоу-бизнес,Николай Валуев,Виталий Милонов,Никита Джигурда,Госдума,
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