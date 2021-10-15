«Не бойся, выходи». Джигурда вызвал на бой Валуева

«Коля Валуев, не бойся, продолжи традицию, встань за Виталия Милонова со мной в октагон. Давай устроим шоу. Бой с Валуевым — крутое шоу, всем будет интересно. По «депутатским правилам» мы друг друга бить не будем по голове», - сказал Джигурда.