«Не бойся, выходи». Джигурда вызвал на бой Валуева

Никита Джигурда вызвал на поединок по правилам бокса бывшего боксера, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева. Об этом он сообщил в интервью изданию «РБ Спорт».
Джигурда пообещал в скором времени опубликовать видео, в котором Николай Валуев заявляет, что за полгода подготовит своего коллегу-депутата Виталия Милонова к бою-реваншу с Джигурдой.
Шоумен выразил уверенность, что Валуев может работать с Милоновым хоть целый год, «но это бесполезно». Вместо этого Джигурда предложил Валуеву представлять интересы Милонова в октагоне.
«Коля Валуев, не бойся, продолжи традицию, встань за Виталия Милонова со мной в октагон. Давай устроим шоу. Бой с Валуевым — крутое шоу, всем будет интересно. По «депутатским правилам» мы друг друга бить не будем по голове», - сказал Джигурда.
Ранее Никита Джигурда и Виталий Милонов провели бой по правилам бокса в рамках турнира, организованного промоушеном «Наше дело». Джигурда победил Милонова в третьем раунде.