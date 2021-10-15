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Директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии артиста

Москва24
1 час назад

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с Москвой 24 призвал СМИ не распространять слухи о жизни и здоровье артиста.В 2010 году певец был госпитализирован с подозрением на инсульт. Тогда сотрудники пресс-службы Моисеева предположили, что ухудшение состояния здоровья артиста вызвано переутомлением. СМИ сообщали, что после инсульта у него возникли проблемы с речью, а также были атрофированы мышцы лица.

Директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, он скучает по сцене и смотрит все передачи, которые связаны с этим, пересматривал недавно фильм "Пришла и говорю", – рассказывает директор артиста.

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По словам Сергея Гороха, сейчас Моисеев ведет домашний образ жизни и почти не выходит в свет.

"Последний раз мы были на дне рождения Кристины Орбакайте", – уточнил он.

На связи с певцом всегда его подруга Алла Пугачева, иногда в гости приходит Нелли Кобзон, продолжает директор артиста.

"Алла Борисовна ему звонит раз в месяц обязательно, интересуется здоровьем, предлагает помощь, недавно передала ему котлеты его любимые. Они еще с молодости помнят свои истории. Котлеты, фрукты и деньги даже передала ему", – поделился Сергей Горох.

По словам директора Моисеева, артист всегда отказывается от финансовой помощи, так как считает, что с деньгами у него на сегодняшний день все в порядке.

"Трат никаких особых нет, кроме горничной, питания", – поясняет Сергей Горох.

Никаких планов на будущее Моисеев пока не строит, добавил он.

"Думаю, что планов особо на будущее нет. Дай бог, чтобы со здоровьем все было хорошо – это главное. Он переживает, что второй год не смог попасть в Юрмалу к себе домой, в свою обитель. На следующий год обязательно поедет туда", – сказал представитель артиста. "Речь на том же уровне, как и была, но в принципе нам достаточно для общения, я все понимаю, что он говорит, он находится в полном сознании", – подчеркнул Сергей Горох.

Ранее композитор Ким Брейтбург сообщил, что, по его мнению, карьера Бориса Моисеева, с которым он когда-то работал, завершилась и не может быть возобновлена. Работу с артистом он назвал довольно плодотворным периодом в своей жизни.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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