Директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии артиста

"Думаю, что планов особо на будущее нет. Дай бог, чтобы со здоровьем все было хорошо – это главное. Он переживает, что второй год не смог попасть в Юрмалу к себе домой, в свою обитель. На следующий год обязательно поедет туда", – сказал представитель артиста. "Речь на том же уровне, как и была, но в принципе нам достаточно для общения, я все понимаю, что он говорит, он находится в полном сознании", – подчеркнул Сергей Горох.