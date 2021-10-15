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Экс-коллега Леонтьева рассказала о его поведении в экстренных ситуациях

Елена Прошина
23 минуты назад

Бывшая коллега Валерия Леонтьева Ольга Ломова заявила, что певец в экстремальных ситуациях всегда сохраняет хладнокровие, сообщает портал 5-tv.ru.

Экс-коллега Леонтьева рассказала о его поведении в экстренных ситуациях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве примера она привела ситуацию, когда у самолета, на котором они летели с артистом, загорелось крыло.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел, читал, как камень, застывший», - поделилась воспоминаниями Ломова.

По ее словам, Леонтьев в той ситуации смотрелся, как вождь, который своим поведением подает пример другим. Она отметила, что такое же отношение он проявляет и к болезням, никогда не демонстрируя ни тревогу, ни панику.

«Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает никогда не покажет», - отметила артистка.

Ранее появилась информация, что Валерий Леонтьев был госпитализирован с коронавирусом в ту же больницу, в которую был экстренно доставлен Александр Серов. По данным СМИ, до результатов ПЦР-теста певец принимал лекарственные препараты самостоятельно.

Однако представитель исполнителя Борис Чигирев решительно опровергал факт его госпитализации и утверждал, что Леонтьев «в порядке».

«Не болеет ничем», — заявлял журналистам директор артиста.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Леонтьев,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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