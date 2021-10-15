Буланова раскритиковала заявивших о домогательствах женщин

Певица Татьяна Буланова заявила, что не понимает коллег, которые сделали карьеру благодаря интимным связям, а через много лет после этого решили заявить о домогательствах, пишет «Комсомольская правда».
«Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал», - сказала Буланова в интервью радио «Комсомольская правда».
По ее словам, ни коллеги, ни продюсеры никогда не проявляли к ней повышенного интереса. Но если бы с ней случилось что-то подобное, она никогда не стала бы об этом рассказывать.
«Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», - пояснила певица.