Гузеева рассказала о своем состоянии из больницы

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!» — написала телеведущая.