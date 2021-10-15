Гузеева рассказала о своем состоянии из больницы

Телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь из ковидного госпиталя в Коммунарке. Как она рассказала в Instagram, ее лечение еще не закончилось, но чувствует она себя значительно лучше.
«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!» — написала телеведущая.
Подписчики поддержали артистку, пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что самое худшее – уже позади. В свою очередь, Гузеева попросила публику не тревожить ее близких вопросами о ее состоянии и отметила, что «здоровье – это очень интимно».