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Гузеева рассказала о своем состоянии из больницы

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь из ковидного госпиталя в Коммунарке. Как она рассказала в Instagram, ее лечение еще не закончилось, но чувствует она себя значительно лучше.

Гузеева рассказала о своем состоянии из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!» — написала телеведущая.

Подписчики поддержали артистку, пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что самое худшее – уже позади. В свою очередь, Гузеева попросила публику не тревожить ее близких вопросами о ее состоянии и отметила, что «здоровье – это очень интимно».

Состояние Гузеевой ухудшилось

Напомним, что телеведущая попала в больницу около двух недель назад – тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% – левого. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками.
Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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