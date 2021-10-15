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Собчак станет ведущей шоу "Осторожно, здоровье!"

Газета.Ru
1 час назад

Ксения Собчак станет ведущей шоу "Осторожно, здоровье!" на телеканале "Суббота". Согласно пресс-релизу, передача будет посвящена вопросам оздоровительных и бьюти-процедур.

Собчак станет ведущей шоу "Осторожно, здоровье!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В съемках будут участвовать медики и эксперты индустрии красоты. Дата премьеры шоу на данный момент не раскрывается. Сама Собчак пока никак не комментировала свое участие в проекте.

Телеканал также анонсировал передачу "Хочу и буду!" - "психологический стендап Михаила Лабковского с готовыми ответами на все жизненные сексуальные вопросы". Ранее стало известно, что американский конкурс красоты в последний момент отказался от услуг Собчак.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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