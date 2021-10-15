Сжать зубы и замереть: киноэкипаж подготовили к возвращению на Землю

Съемочной команде фильма «Вызов» провели инструктаж по возвращению на Землю. Специалист ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Малихов рассказал режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд во время сеанса связи с МКС, как действовать во время посадки, сообщает MK.RU.

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На выдохе членам «киноэкипажа» необходимо подтянуть поясные и плечевые ремни, а перед самой посадкой во избежание травм нельзя совершать никаких движений руками. Когда спускаемая капсула снизится до высоты порядка 300 метров, требуется сжать зубы, зафиксировать все тело и ждать приземления.

Пересильд и Шипенко в сопровождении профессионального космонавта Олега Кононенко вернутся на Землю 17 октября. Приземление запланировано на 07:36 по московскому времени в степи вблизи города Жезказган в Казахстане. Согласно прогнозам, погода в это время ожидается безоблачная.

Ранее 13 октября сообщалось, что «киноэкипаж» под руководством космонавта Олега Новицкого начал тренировки по возвращению с МКС.