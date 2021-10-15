38-летняя певица Марина Абросимова, также известная как МакSим, направилась на реабилитацию после коронавируса в Крым. Чтобы ускорить процесс восстановления после перенесенной инфекции, исполнительница предпочла остановиться в Ялте, сообщает Starhit.

«Марина отправилась в хорошо знакомое место, где чувствует себя комфортно, на поезде. Там она продолжает проходить реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи держат местных медиков в курсе ситуации, если вдруг что-то случится», — рассказала пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская.

Марина остановилась в отеле на берегу Черного моря. В гостинице также есть несколько бассейнов, а плавание MакSим прописано врачами. Врачи подобрали Абросимовой специальную диету с регулярным контролем анализов крови – чтобы корректировать прием витаминов и микроэлементов.

На самом полуострове певица успела посетить и несколько святых мест, в том числе пещерный храм святителя Николая Чудотворца в Бахчисарае.

Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 в июне 2021 года. Спустя несколько дней врачи диагностировали у певицы сильное поражение легких, ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.