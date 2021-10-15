Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом

«В соответствии с законодательством России, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать мое имя в своем пиаре. Очевидно, дама цинично готовится к дню памяти Армена Джигарханяна в ноябре, чтобы раздавать платные интервью телеканалам, но из-за того, что интерес к ее персоне давно пропал, а жить на что-то нужно, она вынуждена измышлять для СМИ все новые и новые сказочные подробности своей жизни с Арменом Борисовичем и оскорблять всех неугодных, в том числе меня и мою покойную супругу Татьяну, которая ее даже не знала при жизни», — подчеркнул Шаляпин.