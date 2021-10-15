Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом

Певец Прохор Шаляпин пригрозил пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской судом, если она не прекратить распускать о нем слухи, оскорблять и «пиариться на его имени». О деталях конфликта рассказала «Комсомольская правда».
Шаляпин встречался с Цымбалюк-Романовской два года назад, но потом их пути разошлись. Певец начал новые отношения с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, на которой впоследствии женился. Однако семейная жизнь пары длилась недолго, спустя полтора месяца после свадьбы Дэвис умерла от коронавируса в больнице, не приходя в сознание.
Когда о случившемся стало известно, в интервью Teleprogramma.pro Виталина Цымбалюк-Романовская назвала трагедию ложью.
Но на этом все не закончилось. В следующем интервью Дням.Ру пианистка начала оскорблять Шаляпина, заявив, что он во всем всегда старался подражать Филиппу Киркорову.
«Его выходы в информационное пространство связаны с целью завладеть вниманием кумира. Каждая публикация в Инстаграме — это новый поход Прохора на рынок «Дубровка» и поиск подделок известных брендов — копий костюмов Филиппа Бедросовича», — добавила Цымбалюк-Романовская.
Шаляпин решил не терпеть подобные высказывания от пианистки в свой адрес и, связавшись с адвокатом Александром Бенхиным, подготовил ей официальное письмо.
«В соответствии с законодательством России, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать мое имя в своем пиаре. Очевидно, дама цинично готовится к дню памяти Армена Джигарханяна в ноябре, чтобы раздавать платные интервью телеканалам, но из-за того, что интерес к ее персоне давно пропал, а жить на что-то нужно, она вынуждена измышлять для СМИ все новые и новые сказочные подробности своей жизни с Арменом Борисовичем и оскорблять всех неугодных, в том числе меня и мою покойную супругу Татьяну, которая ее даже не знала при жизни», — подчеркнул Шаляпин.
При этом, по словам Бенхина, подготовленное письмо пока является лишь досудебной претензией. В случае если Цымбалюк-Романовская продолжит распускать слухи и оскорблять Шаляпина, он обратится уже напрямую в суд.
«Я не общаюсь с Виталиной уже два года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но, поскольку нормальные человеческие чувства ей не знакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении, тем самым, к себе внимания», — заключил в интервью «КП» Шаляпин.