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«Разберутся без вас». Асмус поставила на место назойливых фанатов

Елена Прошина
20 минут назад

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram в ответ на совет подписчиков «найти мужика» заявила, что он у нее есть.

«Разберутся без вас». Асмус поставила на место назойливых фанатов
Фото: InstagramInstagram

Она рассказала, что все чаще подписчики предлагают ей «найти мужика».

«Если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет», - написала в ответ Асмус.

По ее словам, все друзья, члены семьи и многие коллеги знакомы с ее новым мужчиной. Асмус напомнила, что в течение пяти лет не показывала подписчикам ребенка.

«Но это же не значит, что я не рожала», - заявила Асмус.

Она также попросила оставить при себе совет «найти мужика»

«Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас», – заключила актриса.

Летом 2020 года Асмус сообщила, что разводится с резидентом Comedy Club Игорем (Гариком) Харламовым после восьми лет брака, писала газета «Взгляд». У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

Шоу-бизнес,Игорь Харламов,Кристина Асмус,Деловая газета "Взгляд",
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