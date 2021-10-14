«Разберутся без вас». Асмус поставила на место назойливых фанатов

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram в ответ на совет подписчиков «найти мужика» заявила, что он у нее есть.
Она рассказала, что все чаще подписчики предлагают ей «найти мужика».
«Если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет», - написала в ответ Асмус.
По ее словам, все друзья, члены семьи и многие коллеги знакомы с ее новым мужчиной. Асмус напомнила, что в течение пяти лет не показывала подписчикам ребенка.
«Но это же не значит, что я не рожала», - заявила Асмус.
Она также попросила оставить при себе совет «найти мужика»
«Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас», – заключила актриса.
Летом 2020 года Асмус сообщила, что разводится с резидентом Comedy Club Игорем (Гариком) Харламовым после восьми лет брака, писала газета «Взгляд». У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.