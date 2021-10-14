«Разберутся без вас». Асмус поставила на место назойливых фанатов

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram в ответ на совет подписчиков «найти мужика» заявила, что он у нее есть.

Фото: Instagram Instagram

Она рассказала, что все чаще подписчики предлагают ей «найти мужика».

«Если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет», - написала в ответ Асмус.

По ее словам, все друзья, члены семьи и многие коллеги знакомы с ее новым мужчиной. Асмус напомнила, что в течение пяти лет не показывала подписчикам ребенка.

«Но это же не значит, что я не рожала», - заявила Асмус.

Она также попросила оставить при себе совет «найти мужика»

«Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас», – заключила актриса.