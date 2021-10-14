«Доказала, что врушка»: Губерниев ответил на обвинение Бузовой

"К счастью для своей нервной системы, я давно не слежу за его жизнью, хотя всегда очень долго переживаю расставания, потому что эта любовь – часть меня. Что я могу сказать? Во-первых, мне очень обидно за его жену, что Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться, - рассказала певица "Антенне". - Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода в том, что я часто сидела в Instagram, сейчас, насколько понимаю, стал блогером.