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«Это были большие деньги». Экс-продюсер рассказал о раскрутке Ани Лорак

Елена Прошина
54 минуты назад

Первый продюсер певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) Юрий Фалеса в эфире YouTube-канала Live назвал сумму, потраченную на ее раскрутку.

«Это были большие деньги». Экс-продюсер рассказал о раскрутке Ани Лорак
Фото: InstagramInstagram

«По тем временам $200 тысяч было как сегодня $2 миллиона. Тогда это были очень большие деньги. И я могу сказать, что она это окупила сверх», - сказал Фалеса.

Он отметил, что не привлекал на раскрутку певицы деньги со стороны. То, что они зарабатывали, они реинвестировали. По договору заработок делился 50% на 50%. При этом он отметил, что Лорак была молодая и не умела управлять деньгами. Она сама не ходила по магазинам, для нее все покупалось.

Он рассказал, что у Ани Лорак было сложное детство. Ее старший брат погиб в Афганистане, мама воспитывала четверых детей, и ей некогда было ими заниматься. По словам Фалеса, они познакомились с Каролиной, когда она училась в девятом классе. Будущая певица практически жила в его семье. Он занимался с ней, как со своими детьми, а жена продюсера относилась к ней, как к третьему, старшему, ребенку.

Он также назвал Лорак личностью, настоящей звездой с уникальными вокальными данными.

«С таким вокалом люди рождаются, наверно, раз в 30 лет. Из-за того, что она родилась на Украине, ее меньше знают в мире. Если бы она родилась в Штатах, ее бы сейчас знал весь мир». – считает продюсер.

Он добавил, что вместе с Ани Лорак они проработали 13 лет.

Ани Лорак - певица, народная артистка Украины. После 2014 года активно выступает в России. Обладательница множества украинских и российских музыкальных премий. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место.

Шоу-бизнес,Юрий Фалеса,Ани Лорак,
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