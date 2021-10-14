В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 3 балла
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.16
Войти в почту

Певица Лена Темникова заболела коронавирусом

WMJ.ru
4 часа назад

Певица Лена Темникова заболела коронавирусом
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Артистка показала результаты медицинского тестирования.

Звезда Comedy Woman Марина Кравченко кардинально сменила имидж из-за коронавируса

Лена Темникова выложила в сториз личного блога фотографию медицинского теста на коронавирус. Он оказался положительным. Певица ведет довольно активную жизнь, поэтому неизвестно, где она могла подхватить вирус и кому его передать.

Артистка никак не прокомментировала ситуацию и не дала подробностей о своем состоянии и серьезности заболевания.

К слову, только в июле Лена Темникова перенесла сложную операцию. После нахождения в больнице певица жаловалась на онемевшие ноги и говорила, что ей «невыносимо больно».

Фото:Instagram / @lenatemnikovaofficial

Шоу-бизнес,Лена Темникова,Марина Кравченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители