Певица Лена Темникова заболела коронавирусом

Артистка показала результаты медицинского тестирования.

Лена Темникова выложила в сториз личного блога фотографию медицинского теста на коронавирус. Он оказался положительным. Певица ведет довольно активную жизнь, поэтому неизвестно, где она могла подхватить вирус и кому его передать.

Артистка никак не прокомментировала ситуацию и не дала подробностей о своем состоянии и серьезности заболевания.

К слову, только в июле Лена Темникова перенесла сложную операцию. После нахождения в больнице певица жаловалась на онемевшие ноги и говорила, что ей «невыносимо больно».