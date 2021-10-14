Актер Валерий Гаркалин вышел из комы, сообщает «КП». Из-за улучшения состояния артиста врачи отменили часть препаратов, в том числе и те, которые поддерживают медикаментозный сон.

В состоянии Гаркалина прослеживается положительная динамика. Организм актера хорошо отреагировал на изменение в лечении.

«Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», – отметил источник издания.

Напомним, что 2 октября народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу 40 в Коммунарке. 67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус, а за пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75%.