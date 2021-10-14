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Котенев ответил на слухи о романе с Гузеевой

Елена Прошина
31 минуту назад

Заслуженный артист Белоруссии Анатолий Котенев развеял слухи о возможно романе с телеведущей Ларисой Гузеевой. Как он отметил на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, сплетни об их отношениях появилась из-за ролей в мини-сериале «Секретный фарватер».

Котенев ответил на слухи о романе с Гузеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Котенев, ему и Гузеевой достались главные роли в картине – командира звена торпедных катеров Шубина и метеоролога Мезенцевой. Из-за близости персонажей любовную связь приписывали и актерам.

«Должен вас разочаровать, романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались. Там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая», — признался он.

Напомним, что Анатолий Котенев дебютировал в советском кино в 1984 году в фильме «Неизвестный солдат». Также актер известен по ролям в картинах «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Нас водила молодость и других».

Телеведущая Лариса Гузеева сейчас восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции в больнице – актрису госпитализировали в конце сентября. Недавно «телесваха» опубликовала видеозапись, где показала, что смотрит советские мультики, пока проходит курс лечения.

Шоу-бизнес,Анатолий Котенев,Лариса Гузеева,
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