"Бил по голове": Солистка «Демо» о насилии в группе

Участница группы «Демо» Саша Зверева призналась, что 10 лет терпела насилие со стороны продюсера Вадима Полякова. Об этом она заявила в YouTube-шоу FAMETIME TV.

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«Я оберегала родителей от всех моих потрясений. Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестал видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — рассказала артистка.

Певица также отметила, что Поляков регулярно унижал и шантажировал ее увольнением:

«Он очень долгое время манипулировал моим сознанием, говоря, что я никто и в группу «Демо» он наберет таких певиц, сколько захочет. Убивал во мне чувство уникальности. И только, когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, нашла в себе силы уйти. Собственно, где сейчас «Демо» и где я? Люди пошли за мной», - подчеркнула Зверева.

Кроме того, она сообщила о романтических чувствах, которые к ней испытывал продюсер, несмотря на наличие жены и значительную разницу в возрасте. Однако влюбленность проявлялась только в ревности и агрессии по отношению к певице. Однажды это привело к большой для Зверевой трагедии.

«Он злился, что я встречаюсь с мальчиком. Я только-только узнала о беременности, жду малыша, а он меня ударил в живот. Была стычка. Я видимо ему что-то сказала болезненное, но не важно. Считаю, что ничто не может заставить взрослого, на 15 лет старше, мужчину ударить женщину. Знал ли о беременности? Знал», - поделилась тяжелыми воспоминаниями артистка.

Спустя 10 лет насилия и унижений, Александра нашла в себе силы уйти из группы и не жалеет об этом. По ее словам, сейчас в ее жизни все хорошо. Девушка состоит в браке с американским юристом Дэном Уолбраном, вместе они воспитывает четырех детей.