Состояние Серова ухудшилось

У музыканта Александра Серова развилась дыхательная недостаточность II степени. Его состояние - стабильно тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

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На прошлой неделе 67-летнего певца доставили в больницу с коронавирусом. Сейчас он находится в реанимации.

Отмечается, что состояние артиста тяжелое, поражение легких составляет 50-75% (степень КТ-3). Усложняет ситуацию и развившаяся дыхательная недостаточность II степени, при которой минимальная активность вызывает одышку.

Кроме того, течение заболевания осложняется сахарным диабетом, который на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации. Из-за этого появился риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

На данный момент Александр находится на лечении антибиотиками и гормонами, дышит при помощи кислородной маски. Он пребывает в ясном сознании и стабилен.

Ранее дочь Серова Мишель, заявила, что семья верит в скорое выздоровление артиста.

"Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — пост с такой подписью опубликовала девушка на своей странице в Instagram.