В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.36
Войти в почту

Плести интриги не буду Успенская о Собчак и смертельном ДТП

Вероника Полынина
55 минут назад

Певица Любовь Успенская раскритиковала Ксению Собчак из-за ее поведения после смертельного ДТП в Сочи.

Плести интриги не буду Успенская о Собчак и смертельном ДТП
Фото: InstagramInstagram

«В последние дни мне звонят и пишут с просьбой дать свои комментарии по поводу ДТП с участием Ксении Собчак», - написала Успенская в Instagram.

Она отметила, что не собирается «плести интриги за спиной» и готова открыто выразить свое мнение.

Певица призналась, что Ксения – не тот человек, с которым бы ей хотелось поддерживать приятельские отношения, тем не менее, она сочувствует ситуации, в которой оказалась телеведущая.

«Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги - далеко не самое главное в жизни», - заявила Успенская.

Певица обратила внимание, что после аварии Ксения разместила пост в Instagram, где «она говорит больше о себе и деньгах». При этом Успенская допустила, что в тот момент Собчак «была еще не способна сформулировать свои мысли правильно».

«В свое время Ксения говорила о моей дочери как об избалованном, "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи. В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли. О боли конкретных людей и семей. Примите мои искренние соболезнования», - заключила певица.

Авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, произошла 9 октября на шоссе Адлер - Красная поляна. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы. Собчак уехала с места аварии в аэропорт, не дожидаясь прибытия полиции.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители