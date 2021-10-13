Плести интриги не буду Успенская о Собчак и смертельном ДТП

Певица Любовь Успенская раскритиковала Ксению Собчак из-за ее поведения после смертельного ДТП в Сочи.

Фото: Instagram Instagram

«В последние дни мне звонят и пишут с просьбой дать свои комментарии по поводу ДТП с участием Ксении Собчак», - написала Успенская в Instagram.

Она отметила, что не собирается «плести интриги за спиной» и готова открыто выразить свое мнение.

Певица призналась, что Ксения – не тот человек, с которым бы ей хотелось поддерживать приятельские отношения, тем не менее, она сочувствует ситуации, в которой оказалась телеведущая.

«Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги - далеко не самое главное в жизни», - заявила Успенская.

Певица обратила внимание, что после аварии Ксения разместила пост в Instagram, где «она говорит больше о себе и деньгах». При этом Успенская допустила, что в тот момент Собчак «была еще не способна сформулировать свои мысли правильно».

«В свое время Ксения говорила о моей дочери как об избалованном, "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи. В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли. О боли конкретных людей и семей. Примите мои искренние соболезнования», - заключила певица.