Бывшая жена Аршавина покинула дом футболиста

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина съехала вместе с детьми из дома в Санкт-Петербурге, в котором проживает ее свекровь. Подробностями истории журналистка поделилась на своей странице в Instagram.
Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения.
Казьмина решила ее не использовать и съехать сейчас. Бывшая жена футболиста уже сняла новое жилье. Алиса, пережившая кому, сепсис, порядка шести операций и полное разрушения лица, призналась подписчикам, что не думала о том, что ее сломает прощание с домом.
«И я умирала там, по-настоящему уезжая, вспоминая слова Андрея: "Я никогда не заберу у тебя дом". В нем не было ни ссор, ничего плохого. Выгнал семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, а свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать жить нам там или уйти», — написала Казьмина.
На сегодняшний день Алиса продолжает бороться со своей болезнью — аутоиммунным некрозом, который и изуродовал ее лицо. Казьмина надеялась исправить все с помощью пластической операции, однако по заверению врачей изъян является неоперабельным.
«Сейчас у меня ремиссия, мнимое благополучие, и я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера и теперь все время провожу с ними. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело не было», — заключила Казьмина.