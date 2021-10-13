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Бывшая жена Аршавина покинула дом футболиста

Елена Прошина
44 минуты назад

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина съехала вместе с детьми из дома в Санкт-Петербурге, в котором проживает ее свекровь. Подробностями истории журналистка поделилась на своей странице в Instagram.

Бывшая жена Аршавина покинула дом футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения.

Казьмина решила ее не использовать и съехать сейчас. Бывшая жена футболиста уже сняла новое жилье. Алиса, пережившая кому, сепсис, порядка шести операций и полное разрушения лица, призналась подписчикам, что не думала о том, что ее сломает прощание с домом.

«И я умирала там, по-настоящему уезжая, вспоминая слова Андрея: "Я никогда не заберу у тебя дом". В нем не было ни ссор, ничего плохого. Выгнал семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, а свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать жить нам там или уйти», — написала Казьмина.

На сегодняшний день Алиса продолжает бороться со своей болезнью — аутоиммунным некрозом, который и изуродовал ее лицо. Казьмина надеялась исправить все с помощью пластической операции, однако по заверению врачей изъян является неоперабельным.

«Сейчас у меня ремиссия, мнимое благополучие, и я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера и теперь все время провожу с ними. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело не было», — заключила Казьмина.

Шоу-бизнес,Татьяна Аршавина,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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