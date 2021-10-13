Бывшая жена Аршавина покинула дом футболиста

«И я умирала там, по-настоящему уезжая, вспоминая слова Андрея: "Я никогда не заберу у тебя дом". В нем не было ни ссор, ничего плохого. Выгнал семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, а свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать жить нам там или уйти», — написала Казьмина.