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«Ну и бред». Дану Борисову осудили за слова о «ковидной мафии»

Вероника Полынина
1 час назад

Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании «ковидной мафии», из-за которой в аптеках нет необходимых для лечения коронавируса лекарств.

«Ну и бред». Дану Борисову осудили за слова о «ковидной мафии»
Фото: InstagramInstagram

Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram, что врачи больницы, где с COVID-19 лежит ее мама, попросили ее купить несколько препаратов. По словам телеведущей, она обзвонила все аптеки Москвы, но нигде необходимых лекарств не оказалось.

«Говорят, можно купить только у ковидной мафии. Слышали о такой?» - поинтересовалась Борисова.

Подписчики назвали слова телеведущей бредом и заявили, что все названные ею препараты имеются в аптеках в свободном доступе.

«Боже мой, какой бред вы пишите!!!! Все перечисленные препараты есть в наличии во всех аптеках», «В аптеках есть все эти препараты, покупала их вот на днях», «У нас даже в маленьком городе есть эти препараты», «Сальбутамол есть во всех аптеках в Москве и регионах», «В Москве нет? Смешно», - написали Борисовой в комментариях.

О госпитализации матери Даны Борисовой стало известно 3 октября. 66-летняя женщина лечится в больнице в Феодосии. 13 октября телеведущая рассказала, что ее мать находится в реанимации с 75%-м поражением легких. Ее состояние стабильное.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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