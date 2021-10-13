«Ну и бред». Дану Борисову осудили за слова о «ковидной мафии»

Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании «ковидной мафии», из-за которой в аптеках нет необходимых для лечения коронавируса лекарств.
Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram, что врачи больницы, где с COVID-19 лежит ее мама, попросили ее купить несколько препаратов. По словам телеведущей, она обзвонила все аптеки Москвы, но нигде необходимых лекарств не оказалось.
«Говорят, можно купить только у ковидной мафии. Слышали о такой?» - поинтересовалась Борисова.
Подписчики назвали слова телеведущей бредом и заявили, что все названные ею препараты имеются в аптеках в свободном доступе.
«Боже мой, какой бред вы пишите!!!! Все перечисленные препараты есть в наличии во всех аптеках», «В аптеках есть все эти препараты, покупала их вот на днях», «У нас даже в маленьком городе есть эти препараты», «Сальбутамол есть во всех аптеках в Москве и регионах», «В Москве нет? Смешно», - написали Борисовой в комментариях.
О госпитализации матери Даны Борисовой стало известно 3 октября. 66-летняя женщина лечится в больнице в Феодосии. 13 октября телеведущая рассказала, что ее мать находится в реанимации с 75%-м поражением легких. Ее состояние стабильное.