«Ну и бред». Дану Борисову осудили за слова о «ковидной мафии»

«Боже мой, какой бред вы пишите!!!! Все перечисленные препараты есть в наличии во всех аптеках», «В аптеках есть все эти препараты, покупала их вот на днях», «У нас даже в маленьком городе есть эти препараты», «Сальбутамол есть во всех аптеках в Москве и регионах», «В Москве нет? Смешно», - написали Борисовой в комментариях.