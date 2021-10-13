Участница «Ледникового периода» Анны Старшенбаум получила травму

Партнер Анны Старшенбаум по шоу «Ледниковый период» фигурист Роман Костомаров рассказал, что актриса вынуждена тренироваться через боль из-за травмы, пишет портал WMJ.

Фото: Кадр из видео/Ледниковый Период/Youtube Кадр из видео/Ледниковый Период/Youtube

«Аня замечательная партнерша, замечательная актриса. Сейчас ее травма немножко беспокоит, делаем поддержки, и у нее тянутся межреберные мышцы, ей приходится кататься через боль. Нужно многое терпеть и мне, и ей». – рассказал изданию Костомаров.

Он отметил, что с Анной он прекрасно тренируется. Особых трудностей на проекте у них не было.

По словам Костомарова, весь проект впереди, есть много хорошо катающихся ребят, много планов, поэтому рассчитывать на призовые места сейчас не приходится.

«Пока об этом никто не думает: важнее придумать хороший номер, качественно откатать и идти дальше», – пояснил фигурист, который в прошлом сезоне шоу в паре с телеведущей и блогером Региной Тодоренко занял третье место.

Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.