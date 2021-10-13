В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 8 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.28
Войти в почту

Участница «Ледникового периода» Анны Старшенбаум получила травму

Елена Прошина
1 час назад

Партнер Анны Старшенбаум по шоу «Ледниковый период» фигурист Роман Костомаров рассказал, что актриса вынуждена тренироваться через боль из-за травмы, пишет портал WMJ.

Участница «Ледникового периода» Анны Старшенбаум получила травму
Фото: Кадр из видео/Ледниковый Период/YoutubeКадр из видео/Ледниковый Период/Youtube

«Аня замечательная партнерша, замечательная актриса. Сейчас ее травма немножко беспокоит, делаем поддержки, и у нее тянутся межреберные мышцы, ей приходится кататься через боль. Нужно многое терпеть и мне, и ей». – рассказал изданию Костомаров.

Он отметил, что с Анной он прекрасно тренируется. Особых трудностей на проекте у них не было.

По словам Костомарова, весь проект впереди, есть много хорошо катающихся ребят, много планов, поэтому рассчитывать на призовые места сейчас не приходится.

«Пока об этом никто не думает: важнее придумать хороший номер, качественно откатать и идти дальше», – пояснил фигурист, который в прошлом сезоне шоу в паре с телеведущей и блогером Региной Тодоренко занял третье место.

Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.

Анна Старшенбаум – российская актриса театра и кино. Снималась в картинах «Красотка», «Фарфоровая свадьба», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и других.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Анна Старшенбаум,Роман Костомаров,WMJ.RU,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители