В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.64
Войти в почту

Прилучный опубликовал двусмысленное фото с младенцем

Елена Прошина
1 час назад

В Сети заподозрили, что у Павла Прилучного родился ребенок. Актер сам дал почву для сплетен, поскольку опубликовал фотографии с младенцем и подписью «Знакомьтесь, мой малыш » в своем Instagram-аккаунте.

Прилучный опубликовал двусмысленное фото с младенцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что же значит эта публикация, Прилучный так и не рассказал.

Что это значит, актер не стал пояснять публике. Некоторые из подписчиков в комментариях предположили, что актеру родила сына его девушка Мирослава Карпович.

«Мы поверим в то, что родной его ребенок родился! Все может быть!», - написала пользовательница с ником sveta.v2222.

Другие подумали, что это ребенок не самого Прилучного, а его персонажа из нового фильма или сериала.

«Скорее всего это из съемок очередного сериала», - предположила evgeshagomboeva.

Есть вариант и о том, что на фотографиях артист с сыном Тимофеем, когда тот был младенцем.

Внимательные пользователи заметили также обручальное кольцо на пальце артиста. Этот нюанс только добавил поводов для обсуждений.

Напомним, что у Павла Прилучного есть двое детей от бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце: 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия.

Ранее в апреле Агата Муцениеце во время «TikTok Шоу» на «Новом радио» впервые прокомментировала отношения своего бывшего мужа с Мирославой Карпович.

«Это больше не моя личная жизнь. И Мирослава меня никак не касается. Думаю, что она прекрасная, милая дама», — сказала актриса.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители