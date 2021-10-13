Прилучный опубликовал двусмысленное фото с младенцем

В Сети заподозрили, что у Павла Прилучного родился ребенок. Актер сам дал почву для сплетен, поскольку опубликовал фотографии с младенцем и подписью «Знакомьтесь, мой малыш » в своем Instagram-аккаунте.
О том, что же значит эта публикация, Прилучный так и не рассказал.
Что это значит, актер не стал пояснять публике. Некоторые из подписчиков в комментариях предположили, что актеру родила сына его девушка Мирослава Карпович.
«Мы поверим в то, что родной его ребенок родился! Все может быть!», - написала пользовательница с ником sveta.v2222.
Другие подумали, что это ребенок не самого Прилучного, а его персонажа из нового фильма или сериала.
«Скорее всего это из съемок очередного сериала», - предположила evgeshagomboeva.
Есть вариант и о том, что на фотографиях артист с сыном Тимофеем, когда тот был младенцем.
Внимательные пользователи заметили также обручальное кольцо на пальце артиста. Этот нюанс только добавил поводов для обсуждений.
Напомним, что у Павла Прилучного есть двое детей от бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце: 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия.
Ранее в апреле Агата Муцениеце во время «TikTok Шоу» на «Новом радио» впервые прокомментировала отношения своего бывшего мужа с Мирославой Карпович.
«Это больше не моя личная жизнь. И Мирослава меня никак не касается. Думаю, что она прекрасная, милая дама», — сказала актриса.