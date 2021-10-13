Прилучный опубликовал двусмысленное фото с младенцем

В Сети заподозрили, что у Павла Прилучного родился ребенок. Актер сам дал почву для сплетен, поскольку опубликовал фотографии с младенцем и подписью «Знакомьтесь, мой малыш » в своем Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О том, что же значит эта публикация, Прилучный так и не рассказал.

Что это значит, актер не стал пояснять публике. Некоторые из подписчиков в комментариях предположили, что актеру родила сына его девушка Мирослава Карпович.

«Мы поверим в то, что родной его ребенок родился! Все может быть!», - написала пользовательница с ником sveta.v2222.

Другие подумали, что это ребенок не самого Прилучного, а его персонажа из нового фильма или сериала.

«Скорее всего это из съемок очередного сериала», - предположила evgeshagomboeva.

Есть вариант и о том, что на фотографиях артист с сыном Тимофеем, когда тот был младенцем.

Внимательные пользователи заметили также обручальное кольцо на пальце артиста. Этот нюанс только добавил поводов для обсуждений.

Напомним, что у Павла Прилучного есть двое детей от бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце: 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия.

Ранее в апреле Агата Муцениеце во время «TikTok Шоу» на «Новом радио» впервые прокомментировала отношения своего бывшего мужа с Мирославой Карпович.