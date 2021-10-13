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Бузова стала «Мисс Вселенной»

Елена Прошина
32 минуты назад

Певица Ольга Бузова получила титул Miss Universe Beauty Euroasia («Мисс Вселенная, Красавица Евразии») на фестивале красоты Miss International в турецком Белеке. О награждении блогер сообщила в своем Instagram.

Бузова стала «Мисс Вселенной»
Фото: ТАССТАСС

Как отметила Бузова, лично для нее главным событием стало вовсе не награждение, а съемки в фильме, подробности о котором она раскрывать не стала.

«Я снялась в голливудском фильме. Все подробности позже», – написала певица.

Ольга поблагодарила всех, кто в нее верит, и пообещала, что дальше будет «больше». Публикацию блогер сопроводила хештэгом #бытьанеказаться.

Отметим, что фестиваль красоты, моды и таланта Miss International проходит каждый год в турецком городе Белек. Конкурс является международным отборочным этапом конкурсов красоты «Miss World Beauty 2021» и «Miss Universe Beauty 2021».

Участники должны были сделать три конкурсных выхода – в национальном наряде, спортивной одежде и вечернем костюме. Среди жюри конкурса были как российские деятели искусства, так и голливудские актеры Эрик Робертс и Бай Лин.

Шоу-бизнес,Эрик Робертс,Ольга Бузова,
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