Бузова стала «Мисс Вселенной»

Певица Ольга Бузова получила титул Miss Universe Beauty Euroasia («Мисс Вселенная, Красавица Евразии») на фестивале красоты Miss International в турецком Белеке. О награждении блогер сообщила в своем Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметила Бузова, лично для нее главным событием стало вовсе не награждение, а съемки в фильме, подробности о котором она раскрывать не стала.

«Я снялась в голливудском фильме. Все подробности позже», – написала певица.

Ольга поблагодарила всех, кто в нее верит, и пообещала, что дальше будет «больше». Публикацию блогер сопроводила хештэгом #бытьанеказаться.

Отметим, что фестиваль красоты, моды и таланта Miss International проходит каждый год в турецком городе Белек. Конкурс является международным отборочным этапом конкурсов красоты «Miss World Beauty 2021» и «Miss Universe Beauty 2021».