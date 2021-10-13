«Я ее на небо не пустил»: духовник МакSим рассказал о помощи певице

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) рассказал о самом тяжелом периоде лечения знаменитости. Как заявил священник в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на канале «Спас», пока звезда находилась в коме, у нее несколько раз останавливалось сердце.
«И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз – она сказала, что я ее на небо не пустил. Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос, о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», – рассказал Лука.
Игумен добавил, что в июле видел певицу в очень тяжелом состоянии, а в августе она уже пыталась есть. Несмотря на обычную для Марины энергичность, по словам Луки, в ней ощущалась какая-то «особая окрыленность» после выздоровления.
«Это неизбежно при кислороде, который подается в кровь, некоторая такая эйфория. Она была очень благодарна», – отметил духовник.
Лука также поблагодарил докторов и поклонников, которые полились за выздоровление МакSим.
Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 в июне 2021 года. Спустя несколько дней врачи диагностировали у певицы сильное поражение легких, ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Состояние Марины Абросимовой долгое время оставалось тяжелым и новости об улучшении появились только в начале августа. 3 августа певица начала дышать самостоятельно, а 13 августа ее выписали долечиваться домой.