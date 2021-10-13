В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 82.94
Войти в почту

«Я ее на небо не пустил»: духовник МакSим рассказал о помощи певице

Елена Прошина
22 минуты назад

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) рассказал о самом тяжелом периоде лечения знаменитости. Как заявил священник в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на канале «Спас», пока звезда находилась в коме, у нее несколько раз останавливалось сердце.

«Я ее на небо не пустил»: духовник МакSим рассказал о помощи певице
Фото: InstagramInstagram

«И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз – она сказала, что я ее на небо не пустил. Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос, о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», – рассказал Лука.

Игумен добавил, что в июле видел певицу в очень тяжелом состоянии, а в августе она уже пыталась есть. Несмотря на обычную для Марины энергичность, по словам Луки, в ней ощущалась какая-то «особая окрыленность» после выздоровления.

«Это неизбежно при кислороде, который подается в кровь, некоторая такая эйфория. Она была очень благодарна», – отметил духовник.

Лука также поблагодарил докторов и поклонников, которые полились за выздоровление МакSим.

Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 в июне 2021 года. Спустя несколько дней врачи диагностировали у певицы сильное поражение легких, ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние Марины Абросимовой долгое время оставалось тяжелым и новости об улучшении появились только в начале августа. 3 августа певица начала дышать самостоятельно, а 13 августа ее выписали долечиваться домой.

Шоу-бизнес,Павел Астахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители