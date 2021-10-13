«Я ее на небо не пустил»: духовник МакSим рассказал о помощи певице

«И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз – она сказала, что я ее на небо не пустил. Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос, о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», – рассказал Лука.