В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.34
Войти в почту

Крутой рассказал, где Серов лечится от коронавируса

Вероника Полынина
55 минут назад

Александр Серов лечится от коронавируса в той же больнице, что и Валерий Леонтьев. Об этом, как пишет «Комсомольская правда», «проговорился» композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram.

Крутой рассказал, где Серов лечится от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Крутой обратился к подписчикам с просьбой помолиться за Александра Серова, госпитализированного с 75%-м поражением легких.

В комментариях пользователи упомянули Валерия Леонтьева, о госпитализации которого СМИ сообщали накануне, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Да, Валерик в той же больнице », - ответил Крутой на комментарий.

При этом ни сам Леонтьев, ни его представители официально не подтверждали его заражение COVID-19 и госпитализацию.

По информации «КП», Александр Серов находится в стабильно тяжелом состоянии и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Валерия Леонтьева врачи оценивают как среднетяжелое.

Александр Серов – певец, аранжировщик, композитор, дирижер, народный артист России. Исполнитель хитов «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и др.

Валерий Леонтьев - певец и композитор, народный артист России, обладатель десятков музыкальных премий. Среди известных песен Леонтьева: «Маргарита», «Зеленый свет», «Дельтаплан», «Казанова», «Вернисаж», «Ты меня не забывай», «Августин», «Исчезли солнечные дни» и т.д.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Леонтьев,Игорь Крутой,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители