Крутой рассказал, где Серов лечится от коронавируса

Александр Серов лечится от коронавируса в той же больнице, что и Валерий Леонтьев. Об этом, как пишет «Комсомольская правда», «проговорился» композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Крутой обратился к подписчикам с просьбой помолиться за Александра Серова, госпитализированного с 75%-м поражением легких.

В комментариях пользователи упомянули Валерия Леонтьева, о госпитализации которого СМИ сообщали накануне, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Да, Валерик в той же больнице », - ответил Крутой на комментарий.

При этом ни сам Леонтьев, ни его представители официально не подтверждали его заражение COVID-19 и госпитализацию.

По информации «КП», Александр Серов находится в стабильно тяжелом состоянии и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Валерия Леонтьева врачи оценивают как среднетяжелое.

Александр Серов – певец, аранжировщик, композитор, дирижер, народный артист России. Исполнитель хитов «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и др.