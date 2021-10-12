Экс-солистка «ВИА Гры» Котова обвинила Джанабаеву в травле из-за Меладзе

Бывшая солистка женской группы «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, почему ей удалось продержаться в коллективе всего два года. По ее словам, ей пришлось уйти из-за давления Альбины Джанабаевой, которая сильно ревновала к ней Валерия Меладзе, пишет СтарХит.

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Так, 36-летняя Татьяна Котова вспомнила, что Джанабаева начала негативно относиться к ней с первых дней работы. Поддерживала начинающую исполнительницу только Меседа Багаутдинова, Альбина же помогать новенькой не торопилась.

Ситуация обострилась, когда блондинка похвалила способность Валерия Меладзе представлять песни публике, а тот в ответ предложил свою помощь.

«Он сказал: «Ну я тут остановился в отеле одном, заходи». Это была шутка, но Альбина ее восприняла с агрессией. Я бы тоже так поступила. Мой мужчина не должен так шутить. Меня бы это задело», — рассказала артистка.

С тех пор Альбина Джанабаева внимательно наблюдала за потенциальной соперницей и не прощала ей ни одного промаха.

«Она выискивала любой подвох. А затем докладывала продюсеру, причем в преувеличенном виде», — отметила Котова.

Также Татьяна добавила, что уйти из группы она решила по причине постоянного давления со стороны Джанабаевой.