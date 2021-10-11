СМИ: Собчак обратилась в клинику друга после смертельного ДТП

Медицинское заключение Ксении Собчак о травмах, полученных ею в результате ДТП в Сочи, было выдано в клинике, которой владеет ее близкий друг. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

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В заключении травматолога-ортопеда клиники «Мать и дитя» в Лапино говорится, что Собчак получила сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и ушиб мягких тканей грудной клетки. Выписка была получена 10 октября.

Телеграм-канал обращает внимание, что клиникой «Мать и дитя» владеет близкий друг Ксении Собчак Марк Курцер. В этой клинике Собчак рожала сына Платона. На свадьбу с Константином Богомоловым Курцер подарил телеведущей сертификат на следующие роды.

При этом в полицейском рапорте с места аварии говорится, что Собчак не получила повреждений в ДТП.

«В автомобиле «Мерседес-Бенц» S 500 4 MATIC находилась пассажир Собчак Ксения Анатольевна, которая в ходе дорожно-транспортного происшествия не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции», - приводит Starhit выдержку из рапорта.