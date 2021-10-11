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В деле против бывшего мужа Гагарину представит адвокат Пелагеи

Passion.ru
1 час назад

34-летняя российская певица Полина Гагарина в прошлом году объявила о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. После 6-ти лет брака бывшим супругам не удалось расстаться друзьями. Пара намерена встретится в суде уже 3 ноября.

Адвокат Пелагеи поможет Гагариной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сообщениям «7Дней» в суде интересы Полины Гагариной будет представлять известный адвокат Филипп Рябченко. На его счету множество звездных разводов, в том числе расторжение брака певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным.

«Первое судебное заседание назначено на 3 ноября, оно пройдет в закрытом режиме», — сообщается в пресс-службе суда.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года. Они планировали разделить опеку общей дочери Мии мирно. По договоренности, девочка должна была остаться жить с матерью, а Дмитрий иметь возможность навещать ее в любое время. Но вскоре Исхаков внезапно запретил бывшей супруге вывозить дочь заграницу, якобы из-за того, что компанию им должен был составить новый избранник певицы. Также фотографа не удовлетворяет то, что он постоянно должен спрашивать у Гагариной разрешения на встречи с дочерью. Таким образом бывшие супруги решили уладить все законным путем и обратились в суд.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,Полина Гагарина,
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