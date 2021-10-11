Известные российские актеры записали ролик в поддержку Пересильд. Видео

Известные российские актеры – Константин Хабенский, Игорь Верник, Игорь Стоянов, Михаил Пореченков и другие – поддержали актрису Юлию Пересильд. 37-летняя звезда сейчас находится на МКС. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Артисты сняли творческий ролик, в котором назвали себя 10 сыновьями Пересильд. В видео приняли участие 10 актеров. Все они загадочно с тоской смотрят в небо, мысленно поддерживая актрису. Трогательное видео сопровождает известная мелодия из классической песни «Опустела без тебя земля».
В космосе сейчас идут первые съемки фильма, режиссером которого выступает Клим Шипенко, а главную роль исполнит Юлия Пересильд.