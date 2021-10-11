Известные российские актеры записали ролик в поддержку Пересильд. Видео

Артисты сняли творческий ролик, в котором назвали себя 10 сыновьями Пересильд. В видео приняли участие 10 актеров. Все они загадочно с тоской смотрят в небо, мысленно поддерживая актрису. Трогательное видео сопровождает известная мелодия из классической песни «Опустела без тебя земля».