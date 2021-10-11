Муж Плетневой попал в реанимацию после ДТП

Муж солистки российской поп-группы "Винтаж" Анны Плетневой, предприниматель Кирилл Сыров попал в ДТП на мотоцикле. Он был госпитализирован, сообщает ТАСС.
«Сейчас он в реанимации», - прокомментировала ситуацию певица.
Она также отметила, что авария случилась 10 октября, и узнала она о ней за 30 минут до концерта.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что ДТП произошло в Одинцове. Предприниматель на мотоцикле Harley Davidson столкнулся с фургоном.
Согласно информации из открытых источников, Кирилл Сыров - индивидуальный предприниматель и совладелец фармакологического производителя "Валента".
Ранее Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что пострадала в ДТП в центре Москвы. Авария случилась четыре дня назад: в такси, в котором была актриса театра «Ленком», врезался джип.
«Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулем», - поделилась Поргина.