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Муж Плетневой попал в реанимацию после ДТП

Елена Прошина
18 минут назад

Муж солистки российской поп-группы "Винтаж" Анны Плетневой, предприниматель Кирилл Сыров попал в ДТП на мотоцикле. Он был госпитализирован, сообщает ТАСС.

Муж Плетневой попал в реанимацию после ДТП
Фото: InstagramInstagram

«Сейчас он в реанимации», - прокомментировала ситуацию певица.

Она также отметила, что авария случилась 10 октября, и узнала она о ней за 30 минут до концерта.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что ДТП произошло в Одинцове. Предприниматель на мотоцикле Harley Davidson столкнулся с фургоном.

Согласно информации из открытых источников, Кирилл Сыров - индивидуальный предприниматель и совладелец фармакологического производителя "Валента".

Ранее Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что пострадала в ДТП в центре Москвы. Авария случилась четыре дня назад: в такси, в котором была актриса театра «Ленком», врезался джип.

«Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулем», - поделилась Поргина.

Шоу-бизнес,Кирилл Сыров,Анна Плетнева,Николай Караченцов,Людмила Поргина,МВД,ИТАР-ТАСС,
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