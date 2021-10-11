Муж Плетневой попал в реанимацию после ДТП

«Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулем», - поделилась Поргина.