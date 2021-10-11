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Васильева предложила Шаляпину напиться и переночевать у нее

Елена Прошина
51 минуту назад

Российская актриса Татьяна Васильева пожаловалась клопов и тараканов в своей квартире и резко ответила певцу Прохору Шаляпину на советы, как избавиться от насекомых. Знаменитости поспорили на ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Васильева предложила Шаляпину напиться и переночевать у нее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильева посетовала на свои условия, а Шаляпин отметил, что клопы и тараканы не слишком уживаются вместе, а также предпочитают не кусать «пьяных людей». Артист предложил Васильевой немного выпивать перед сном – якобы так она сможет избавиться от дискомфорта.

В ответ актриса предложила Шаляпину провести собственный эксперимент – прийти к ней в гости и переночевать пьяным.

«Тебе придется у меня пьяным переночевать», — заявила она.

Продолжая тему вредителей, Шаляпин отметил, что клопы и тараканы не делят людей «на богатых и бедных», и что нередко привозил из гастролей в чемодане различную «живность». При этом от таких неприятностей не застрахованы люди, которые снимают даже дорогое жилье – в пример он привел знакомых, которые сняли дом в Монако и столкнулись с клопами.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Татьяна Васильева,НТВ,
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