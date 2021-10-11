Васильева предложила Шаляпину напиться и переночевать у нее

Российская актриса Татьяна Васильева пожаловалась клопов и тараканов в своей квартире и резко ответила певцу Прохору Шаляпину на советы, как избавиться от насекомых. Знаменитости поспорили на ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Васильева посетовала на свои условия, а Шаляпин отметил, что клопы и тараканы не слишком уживаются вместе, а также предпочитают не кусать «пьяных людей». Артист предложил Васильевой немного выпивать перед сном – якобы так она сможет избавиться от дискомфорта.
В ответ актриса предложила Шаляпину провести собственный эксперимент – прийти к ней в гости и переночевать пьяным.
«Тебе придется у меня пьяным переночевать», — заявила она.
Продолжая тему вредителей, Шаляпин отметил, что клопы и тараканы не делят людей «на богатых и бедных», и что нередко привозил из гастролей в чемодане различную «живность». При этом от таких неприятностей не застрахованы люди, которые снимают даже дорогое жилье – в пример он привел знакомых, которые сняли дом в Монако и столкнулись с клопами.