Маккартни назвал виновного в распаде The Beatles

Музыкант Пол Маккартни заявил, что распад The Beatles спровоцировал не он, а Джон Леннон. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью Маккартни в программе This Cultural Life на BBC Radio 4.

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Издание отмечает, что именно Маккартни все эти годы считали человеком, ответственным за распад группы.

Легенда гласит, что Маккартни в одностороннем порядке распустил группу в 1970 году, когда в ответ на вопрос журналиста заявил, что The Beatles больше не существует.

Считалось, что группа распалась из-за желания Маккартни заниматься сольным проектом.

«Не я спровоцировал раскол. О нет, нет, нет. Это был наш Джонни. < > Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что уходит из The Beatles. Провоцирует это раскол или нет? < > Он [Леннон] добавил:« Это очень волнительно, это больше похоже на развод». А потом нам оставалось только собирать осколки», - рассказал музыкант.

По его словам, путаница о причине распада возникла из-за того, что новый менеджер группы Аллен Кляйн посоветовал им хранить молчание, пока он заключает несколько сделок.

«Поэтому в течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться. Это было странно, потому что все мы знали, что это конец The Beatles. Но мы не могли просто уйти», - подчеркнул музыкант.

В итоге Маккартни «надоело это скрывать» и он «выпустил кошку из мешка».

По мнению музыканта, к распаду группы привело желание Леннона заниматься акционизмом вместе с Йоко Оно: Маккартни упомянул участие Леннона в акции «Мешкизм» и «Постельный протест» (акция против войны во Вьетнаме).

«Джон хотел сидеть в сумке и неделю лежать в постели ради мира. И с этим не поспоришь», - сказал он.

В то же время Маккартни подчеркнул, что ни в чем не винит Йоко Оно.