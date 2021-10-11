Пригожин назвал фигуристку Загитову ребенком из-за требований удалить фото

«Я бы не стал говорить о том, что ее карьера идет к закату. У каждого журналиста, артиста, спортсмена есть свой лимит того самого карьерного роста. Вы не всегда будете идти вверх по карьерной лестнице, когда-нибудь придется о ней спускаться. Это если мы говорим о спорте, о культуре в особенности, а не о должностях», – заявил продюсер.