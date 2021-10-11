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Пригожин назвал фигуристку Загитову ребенком из-за требований удалить фото

Елена Прошина
55 минут назад

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поведение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая потребовала от журналистов удалить ее фото, сделанные во время матча КХЛ «Ак Барс» – «Металлург». Как он заявил в беседе с «Газетой.ru», для него спортсменка – ребенок.

Пригожин назвал фигуристку Загитову ребенком из-за требований удалить фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Загитова попала в объективы журналистов, когда она находилась на трибуне. По мнению спортсменки, такие кадры нарушают ее приватную жизнь. Пригожин отметил, что при всех титулах Алине всего 19 лет, и как публичная личность она еще не раз столкнется с подобными ситуациями.

«Я бы не стал говорить о том, что ее карьера идет к закату. У каждого журналиста, артиста, спортсмена есть свой лимит того самого карьерного роста. Вы не всегда будете идти вверх по карьерной лестнице, когда-нибудь придется о ней спускаться. Это если мы говорим о спорте, о культуре в особенности, а не о должностях», – заявил продюсер.

Пригожин признался, что у него тоже нередко возникают такие эмоции и желание обидеться на журналистское общество. По его словам, нередко СМИ выпускают громкие заголовки, которые совершенно не отражают сути материала.

«Безусловно, она олимпийская чемпионка, мегаталантливый человек, ранимый. Она могла не заметить, не обратить внимания на внутреннее содержание. Для меня она — ребенок, и я не был бы строг по отношению к ней, вот и все», — сказал Пригожин.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Металлург,Газета.Ru,
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