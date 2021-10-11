Кабаева назвала воссоединение Мамаевой с экс-супругом пиаром

«К общению Аланы и Липового отношусь как к детскому саду, потому что на протяжении 10 лет Александр не общался с сыном от Аланы, говорил, что это вообще не его ребенок. Мальчика воспитывал Павел Мамаева — одевал его, возил на курорты, и тут в один момент все поменялось — Паша стал плохим, а Саша хорошим. Потому что когда началась история с разводом Павла и Алана, Липовой пропал из жизни Демида и стал заниматься ребенком от Аланы», – заявила Кабаева.