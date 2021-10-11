Кабаева назвала воссоединение Мамаевой с экс-супругом пиаром

Певица Саша Кабаева раскритиковала своего экс-супруга Александра Липового и заявила о неискренности его отношений с Аланой Мамаевой. Как заявила артистка в беседе со «СтарХит», кикбоксер стал вновь общаться с бывшей женой только ради пиара.
Напомним, что Липовой и Алана разошлись почти 10 лет назад – впоследствии Александра лишили родительских прав, а их общего сына Алекса усыновил футболист Павел Мамаев. Липовой в 2016 году начал отношения с Сашей Кабаевой и у них родился сын Демид, однако в начале 2021 года пара рассталась.
«К общению Аланы и Липового отношусь как к детскому саду, потому что на протяжении 10 лет Александр не общался с сыном от Аланы, говорил, что это вообще не его ребенок. Мальчика воспитывал Павел Мамаева — одевал его, возил на курорты, и тут в один момент все поменялось — Паша стал плохим, а Саша хорошим. Потому что когда началась история с разводом Павла и Алана, Липовой пропал из жизни Демида и стал заниматься ребенком от Аланы», – заявила Кабаева.
При этом Мамаеву певица назвала «несчастной женщиной», которую ей жаль.
«Я всегда думала, что она ко мне лезла из-за ревности к Липовому. А сейчас человек, наверно, просто завидует мне из-за того, что мне хорошо», – сказала певица.
Напомним, что в начале 2021 года Алана и Павел Мамаевы развелись. Причиной стали регулярные измены со стороны футболиста, о которых после разрыва заявила модель. Через некоторое время Алана заявила, что собирается восстановить первого мужа в правах на отцовство их общего сына.