Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

"Это была моя группа, моя работа, это было моей жизнью. Я хотел, чтобы это продолжалось. Я думал, что у нас получаются очень неплохие вещи - Abbey Road, Let It Be довольно хороши", - отметил он, говоря про два последних альбома коллектива, выпущенные в 1969 и 1970 годах. "Я думал, что это продолжится", - добавил он.