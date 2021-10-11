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Собчак после смертельной аварии обратилась в госпиталь

Елена Прошина
17 минут назад

Российская телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи с ее участием обратилась в московский госпиталь на Рублевке, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Собчак обратилась в госпиталь на Рублевке после ДТП
Фото: ТАССТАСС

Врачи оказали ей помощь и разрешили ехать домой, так как в госпитализации женщина не нуждалась. Медики диагностировали синяки и ушибы, поставив диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Аналогичный диагноз был поставлен ее ассистентке Елене Лось, ехавшей с журналисткой в одной машине, когда случилось ДТП.

При этом следствие не рассматривало Собчак в качестве пострадавшей. В Сочи она за медицинской помощью не обращалась и покинула место аварии до приезда полиции.

Телеведущая прокомментировала фейки, связанные с ней.

«Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу», — написала Собчак.

Ранее она заявила, что не торопила водителя в аэропорт, он сам принимал решение, как ехать.

Напомним, ДТП произошло на трассе Адлер — Альпика Сервис. Телеведущая ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Комсомольская правда,
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