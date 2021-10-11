В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+2° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.74
Войти в почту

Врачи назвали диагноз попавшей в смертельное ДТП в Сочи Собчак

Lenta.ru
18 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи обратилась в госпиталь на Рублевке в Москве, пишет «Комсомольская правда». Медики оказали ей помощь и отпустили домой, так как в госпитализации пациентка не нуждалась.

Собчак после смертельной аварии обратилась в госпиталь
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил источник, кроме синяков и ушибов, журналистке назвали диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Ее ассистентка Елена Лось, ехавшая с Собчак в одной машине, когда случилась авария, обратилась в ту же клинику. Ей врачи поставили аналогичный диагноз.

Mercedes, в котором ехала журналистка, по дороге в аэропорт между Адлером и Красной Поляной попал в ДТП на встречной полосе. Он столкнулся с Volkswagen. Погибла 35-летняя женщина. Очевидцы уточнили, что знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия. Позже она заявила, что получила травмы. Директор журналистки Кирилл Суханов заявил, что окончательные выводы о случившемся сделают по завершении экспертизы.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,Комсомольская правда,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители