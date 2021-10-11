Собчак после смертельной аварии обратилась в госпиталь

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии в Сочи обратилась в госпиталь на Рублевке в Москве, пишет «Комсомольская правда». Медики оказали ей помощь и отпустили домой, так как в госпитализации пациентка не нуждалась.

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Как уточнил источник, кроме синяков и ушибов, журналистке назвали диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Ее ассистентка Елена Лось, ехавшая с Собчак в одной машине, когда случилась авария, обратилась в ту же клинику. Ей врачи поставили аналогичный диагноз.