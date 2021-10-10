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Появилось видео с Собчак после аварии

Ирина Лебедева
1 час назад

Появление Ксении Собчак после аварии в аэропорту попало на видео. Хорошо видно, как светская львица что-то объясняет своему спутнику, энергично размахивая руками. Сначала она ошибается дверью. Но работник аэропорта подсказывает ей правильный вход.

Внешне нельзя сказать, что Ксения получила какие-то травмы – шагает она бодро и ровно, никто ее не поддерживает, она спокойно проходит через рамки металлоискателя и направляется вглубь помещения.

Как рассказывает 5 Канал, Собчак вела концерт по случаю старта продаж дома-курорта в концертном зале «Роза Холл». После окончания кооператива Ксения поехала в аэропорт. Журналисты расписали тайминг передвижения телеведущей и определили, что времени было у нее в обрез. Вылет состоялся в 22-00, в аэропорту она со спутником появилась примерно в 21-40, авария произошла около 21 часа.

Сама Ксения в своем заявлении о случившемся подчеркнула, что не торопила водителя, заставляя его вырулить на встречную полосу. Но факт остается фактом – запаса времени у улетающих не было.

Правоохранители сообщили, что водитель автомобиля Mercedes, перевозившего Собчак и ее команду, признал вину в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Адлер - Альпика Сервис, в котором погибли и пострадали люди, - сообщает «Российская Газета».

Мужчина при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по касательной задел микроавтобус. В микроавтобусе находились десять пассажиров, никто не пострадал.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,"Российская газета",
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