На Наталью Белохвостикову подали в суд

Серьезный конфликт в семействе Белохвостиковой перешел в юридическую плоскость. Бывший супруг ее дочери обвинил Наталью Николаевну в том, что она отобрала у него сына и содержит ребенка в ужасных условиях. Александр Фарбер уверен, что мальчику с ним будет гораздо лучше. Поводом для обращения в суд послужил случай, когда ребенок обварился кипятком, информирует Экспресс Газета.

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«Белохвостикова никуда не ходит несколько лет. Ноги-то ходят у нее, а вот голова не ходит. Моим сыном Максимом никто не занимается. Недавно моего сына обварили кипятком. Я пришел разбираться. В ответ получил от Белохвостиковой дикую брань, словно от английского болельщика», - заявил Фарбер в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Александр убежден, что именно 70-летняя российская актриса театра и кино – причина всех е го несчастий. Она, по словам мужчины, настроила дочь против зятя и поспособствовала разводу. Сейчас его экс-супруга якобы используется как домашний персонал – она ухаживает за родителями, готовит, стирает, убирает. Сил у женщины на все не хватает, а мать ей не помогает совсем. Как результат – хозяйство запущено, в квартире грязь и хлам.

«Там никто не убирается. Деньги есть, убрать квартиру стоит 3 тысячи. У меня есть видео, где Максим сидит в комнате, заваленной абсолютно. Я в суде буду его показывать», — сообщил Фарбер.