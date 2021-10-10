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Буйнов рассказал, как он перенёс коронавирус

News.ru
9 минут назад

Александр Буйнов рассказал, как тяжело он перенёс коронавирус. Своими впечатлениями артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Буйнов рассказал, как он перенёс коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант не сделал вовремя прививку и заболел.

Ужасно противная штука. Я сравнил бы с тем, что на тебя надевают мешок, заполняют пылью и начинают бить тебя лопатами, — рассказал о своём состоянии во время болезни Буйнов.

Сейчас с коронавирусом борется актёр Валерий Гаркалин. Его состояние ухудшилось, артиста подключили к аппарату ЭКМО. У 67-летнего Гаркалина сильное поражение лёгких — 85% правого лёгкого и 75% левого.

Ранее музыкант Александр Буйнов признался, что композитор Игорь Крутой однажды спас его жену Алёну. Супруга музыканта также заразилась коронавирусом и лежала вместе с мужем в госпитале. На тот момент ей понадобилось редкое лекарство.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Александр Буйнов,Игорь Крутой,НТВ,
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