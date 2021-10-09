«Будто газопровод строишь»: Ургант оценил танец Бузовой на пилоне

«Не понимаю, почему в Олю летит столько негатива постоянно. Она же очень прикольная и позитивная. Всегда при просмотре каких-то шоу с ее участием поднимает настроение. Она очень веселая и добрая, живет в свое удовольствие, добивается своих целей и никому не причиняет зла. Молодечек Олюша, процветания тебе дальнейшего!»