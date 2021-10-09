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«Будто газопровод строишь»: Ургант оценил танец Бузовой на пилоне

Ирина Лебедева
1 час назад

Ольга Бузова была гостьей телепрограммы «Вечерний Ургант». В частности, она показала, чему она уже научилась в формате танцев у шеста.

«Будто газопровод строишь»: Ургант оценил танец Бузовой на пилоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, научилась пока не очень многому. Поющая телеведущая в черном латексном костюме с образом сексуальной танцовщицы пока не ассоциируется. Скорее с начинающей гимнасткой.

Ургант постоянно подшучивал над Ольгой. Потом даже демонстративно закрыл лицо руками. После завершения номера он высказался.

"Ты как будто газопровод строишь", — прокомментировал он попытки Бузовой танцевать.

Впрочем, эстрадная дива не обиделась. Она была готова первая посмеяться над собой. Что и отметили зрители.

«Не понимаю, почему в Олю летит столько негатива постоянно. Она же очень прикольная и позитивная. Всегда при просмотре каких-то шоу с ее участием поднимает настроение. Она очень веселая и добрая, живет в свое удовольствие, добивается своих целей и никому не причиняет зла. Молодечек Олюша, процветания тебе дальнейшего!»

Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.
Шоу-бизнес,Арман Давлетяров,Ольга Бузова,
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