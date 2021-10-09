«Будто газопровод строишь»: Ургант оценил танец Бузовой на пилоне

Ольга Бузова была гостьей телепрограммы «Вечерний Ургант». В частности, она показала, чему она уже научилась в формате танцев у шеста.
Как оказалось, научилась пока не очень многому. Поющая телеведущая в черном латексном костюме с образом сексуальной танцовщицы пока не ассоциируется. Скорее с начинающей гимнасткой.
Ургант постоянно подшучивал над Ольгой. Потом даже демонстративно закрыл лицо руками. После завершения номера он высказался.
"Ты как будто газопровод строишь", — прокомментировал он попытки Бузовой танцевать.
Впрочем, эстрадная дива не обиделась. Она была готова первая посмеяться над собой. Что и отметили зрители.
«Не понимаю, почему в Олю летит столько негатива постоянно. Она же очень прикольная и позитивная. Всегда при просмотре каких-то шоу с ее участием поднимает настроение. Она очень веселая и добрая, живет в свое удовольствие, добивается своих целей и никому не причиняет зла. Молодечек Олюша, процветания тебе дальнейшего!»