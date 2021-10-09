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Звезду «Сватов» Кравченко сфотографировали в инвалидной коляске

Ирина Лебедева
1 час назад

В социальных сетях появились фотографии 67-летней российской актрисы театра и кино Татьяны Кравченко в инвалидном кресле. Но беспокоиться не стоит - звезда сериала «Сваты» запечатлена во время одной из сцен спектакля «Женихи», который играют в ДК «Энергомаш» в Белгороде.

Звезду «Сватов» сфотографировали в инвалидной коляске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спектакль об общечеловеческих проблемах, показанных на срезе проблем семейных. Родители (Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) узнают, ч то их дочь ждет ребенка. При этом никакого будущего мужа на горизонте не наблюдается. Любящие отец и мать предпринимают попытки устроить семейное счастье дочери. Однако эта задача практически не решаема.

Татьяну Кравченко зрители запомнили в роли Валюхи Будько в комедийном сериале «Сваты». В ноябре на экране можно будет увидеть седьмую (и последнюю) часть «Светов», которую снимали этим летом в Грузии. После этого сериал завершится.

У Татьяны Кравченко личная жизнь не задалась, в отличие от карьеры. Актриса дважды была замужем, но оба брака оказались недолговечными. Первым супругом актрисы стал художник-постановщик Владимир Лавинский. Эти отношения продлились всего 2 года.

Во второй раз Татьяна вышла замуж за продюсера «Ленфильма» Дмитрия Гербачевского. Этот брак продлился 6 лет. В 1986 году актриса подарила супругу дочь Анну, но даже общий ребенок не смог уберечь пару от ссор и развода. Больше замуж актриса не выходила.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Александр Панкратов-черный,Ленфильм,
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