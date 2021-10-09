Звезду «Сватов» сфотографировали в инвалидной коляске

В социальных сетях появились фотографии 67-летней российской актрисы театра и кино Татьяны Кравченко в инвалидном кресле. Но беспокоиться не стоит - звезда сериала «Сваты» запечатлена во время одной из сцен спектакля «Женихи», который играют в ДК «Энергомаш» в Белгороде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спектакль об общечеловеческих проблемах, показанных на срезе проблем семейных. Родители (Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) узнают, ч то их дочь ждет ребенка. При этом никакого будущего мужа на горизонте не наблюдается. Любящие отец и мать предпринимают попытки устроить семейное счастье дочери. Однако эта задача практически не решаема.

Татьяну Кравченко зрители запомнили в роли Валюхи Будько в комедийном сериале «Сваты». В ноябре на экране можно будет увидеть седьмую (и последнюю) часть «Светов», которую снимали этим летом в Грузии. После этого сериал завершится.

У Татьяны Кравченко личная жизнь не задалась, в отличие от карьеры. Актриса дважды была замужем, но оба брака оказались недолговечными. Первым супругом актрисы стал художник-постановщик Владимир Лавинский. Эти отношения продлились всего 2 года.