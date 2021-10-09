«Если его удастся спасти - это будет чудо»: онколог о Юдашкине

Валентин Юдашкин уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Еще в 2016 году модельер обратился к врачам по поводу плохого самочувствия. Итог обследования был шокирующим: рак пищевода, опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге.

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Всемирно известным дизайнером занимались лучшие медики. Его прооперировали, сделали несколько курсов химиотерапии. Казалось, болезнь удалось остановить. Но полного излечения не произошло. И год за годом недуг проявляет себя.

Одна из последних фотографий Юдашкина, которую он выложил в инстаграме, огорчила поклонников кутюрье. На снимке Валентин выглядит изможденным и болезненным.

Еще недавно дизайнер появлялся на светских тусовках. Так, Новый год он с супругой встретили в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Потом его видели на юбилее у Кристины Орбакайте.

Сейчас Валентин Юдашкин практически не выходит в свет, - информирует 5 Канал.