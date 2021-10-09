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«Если его удастся спасти - это будет чудо»: онколог о Юдашкине

Ирина Лебедева
49 минут назад

Валентин Юдашкин уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Еще в 2016 году модельер обратился к врачам по поводу плохого самочувствия. Итог обследования был шокирующим: рак пищевода, опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге.

«Если его удастся спасти - это будет чудо»: онколог о Юдашкине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всемирно известным дизайнером занимались лучшие медики. Его прооперировали, сделали несколько курсов химиотерапии. Казалось, болезнь удалось остановить. Но полного излечения не произошло. И год за годом недуг проявляет себя.

Кто может стать наследником модной империи Валентина Юдашкина

Одна из последних фотографий Юдашкина, которую он выложил в инстаграме, огорчила поклонников кутюрье. На снимке Валентин выглядит изможденным и болезненным.

Еще недавно дизайнер появлялся на светских тусовках. Так, Новый год он с супругой встретили в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Потом его видели на юбилее у Кристины Орбакайте.

Сейчас Валентин Юдашкин практически не выходит в свет, - информирует 5 Канал.

«Если его удастся спасти, вылечить, ну это будет что-то типа чуда», — считает онколог Алексей Одинец.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий, сделанных на празднике по случаю его 45-летия. Подписчики Галкина обратили внимание, что поздравить ведущего пришел модельер Валентин Юдашкин. На снимках, которые показал Галкин, 57-летний модельер танцует вместе с остальными гостями и участвует в конкурсах с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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