В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«Перед вами великомученик»: Губин рассказал о своем здоровье

Ирина Лебедева
43 минуты назад

Андрей Губин, кумир девушек 90-х, много лет не выходил на сцену. Дело в том, что певец неизлечимо болен и болезнь прогрессирует. Еще в юности ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия». Недуг дает сильнейшие боли, а также иные неприятные осложнения. С артистом поговорили журналисты «Комсомольской Правды».

«Перед вами великомученик»: Губин рассказал о своем здоровье
Фото: YouTubeYouTube

«Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии когда-то и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит. И меня постоянно стараются загнать в могилу все вокруг», - пожаловался исполнитель хитов «Зима-холода», «Милая моя далеко».

Губину сейчас 47 лет, он не женат и у него нет детей. Все душевные и физические силы, по его словам, съедает болезнь.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть, мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо».

Лена Миро, известный блогер, убеждена, что во многом в своих бедах Губин виноват сам.

«Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить, не думая наперед», — написала она.

Миро напоминает, что у кумира 90-х проблемы с алкоголем. Также она берет под сомнение «нищету» артиста.

Умирающий Андрей Губин ответил на вопрос о внебрачных детях

Ведь у него есть отчисления за прошлые хиты. И их не сравнить, к примеру, с пенсиями.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Лена Миро,Комсомольская правда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители