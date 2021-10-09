«Перед вами великомученик»: Губин рассказал о своем здоровье

Андрей Губин, кумир девушек 90-х, много лет не выходил на сцену. Дело в том, что певец неизлечимо болен и болезнь прогрессирует. Еще в юности ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия». Недуг дает сильнейшие боли, а также иные неприятные осложнения. С артистом поговорили журналисты «Комсомольской Правды».
«Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии когда-то и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит. И меня постоянно стараются загнать в могилу все вокруг», - пожаловался исполнитель хитов «Зима-холода», «Милая моя далеко».
Губину сейчас 47 лет, он не женат и у него нет детей. Все душевные и физические силы, по его словам, съедает болезнь.
«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть, мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо».
Лена Миро, известный блогер, убеждена, что во многом в своих бедах Губин виноват сам.
«Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью Испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить, не думая наперед», — написала она.
Миро напоминает, что у кумира 90-х проблемы с алкоголем. Также она берет под сомнение «нищету» артиста.
Ведь у него есть отчисления за прошлые хиты. И их не сравнить, к примеру, с пенсиями.