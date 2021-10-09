В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«Пятница-развратница»: Ягудин спародировал Волочкову

Ирина Лебедева
1 час назад

Известный фигурист Алексей Ягудин решил посоперничать с балериной Анастасией Волочковой на тему у кого растяжка круче. Спортсмен выложил в инстаграм для сравнения две фотографии – Волочковой и свою собственную.

«Пятница-развратница»: Ягудин спародировал Волочкову
Фото: ТАССТАСС

Интерьер похож – там и там – помещение бани, чуть различается комплект одежды – у Анастасии только пара веников, а на Алексее шапка и плавки. Веник тоже присутствует.

«Пятница-развратница» - подписал коллаж Ягудин. И предложил поклонникам высказаться и отдать свой голоса за понравившегося персонажа.

Подписчики веселятся от души.

«Супер!!! Ягудин, у Вас прекрасное чувство юмора!!! Молодец!!!»

При этом и сами пытаются шутить, намекая на то, что фигуристу все же не хватает гибкости.

«Лёха! Тяни стопы», «Нууу...., нет у вас, Алексей, такой выворотности стопы!»

Не обошли вниманием фолловеры и «приличный» вид спортсмена.

«Кто ж в баню в шортах ходит? Фигуристы?»

Алексей Ягудин – любитель веселых шуток. Так, человек знаменитый и солидный, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, ведущий телепроекта "Ледниковый период" российский фигурист, отправляясь в отпуск к морю, пустился в пляс прямо у стоек регистрации в аэропорту.
Шоу-бизнес,Алексей Ягудин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители