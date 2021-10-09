«Пятница-развратница»: Ягудин спародировал Волочкову

Известный фигурист Алексей Ягудин решил посоперничать с балериной Анастасией Волочковой на тему у кого растяжка круче. Спортсмен выложил в инстаграм для сравнения две фотографии – Волочковой и свою собственную.
Интерьер похож – там и там – помещение бани, чуть различается комплект одежды – у Анастасии только пара веников, а на Алексее шапка и плавки. Веник тоже присутствует.
«Пятница-развратница» - подписал коллаж Ягудин. И предложил поклонникам высказаться и отдать свой голоса за понравившегося персонажа.
Подписчики веселятся от души.
«Супер!!! Ягудин, у Вас прекрасное чувство юмора!!! Молодец!!!»
При этом и сами пытаются шутить, намекая на то, что фигуристу все же не хватает гибкости.
«Лёха! Тяни стопы», «Нууу...., нет у вас, Алексей, такой выворотности стопы!»
Не обошли вниманием фолловеры и «приличный» вид спортсмена.
«Кто ж в баню в шортах ходит? Фигуристы?»