«Пятница-развратница»: Ягудин спародировал Волочкову

Известный фигурист Алексей Ягудин решил посоперничать с балериной Анастасией Волочковой на тему у кого растяжка круче. Спортсмен выложил в инстаграм для сравнения две фотографии – Волочковой и свою собственную.

Фото: ТАСС ТАСС

Интерьер похож – там и там – помещение бани, чуть различается комплект одежды – у Анастасии только пара веников, а на Алексее шапка и плавки. Веник тоже присутствует.

«Пятница-развратница» - подписал коллаж Ягудин. И предложил поклонникам высказаться и отдать свой голоса за понравившегося персонажа.

Подписчики веселятся от души.

«Супер!!! Ягудин, у Вас прекрасное чувство юмора!!! Молодец!!!»

При этом и сами пытаются шутить, намекая на то, что фигуристу все же не хватает гибкости.

«Лёха! Тяни стопы», «Нууу...., нет у вас, Алексей, такой выворотности стопы!»

Не обошли вниманием фолловеры и «приличный» вид спортсмена.