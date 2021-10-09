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Гузеева пошла на поправку

Ирина Лебедева
15 минут назад

Лариса Гузеева заставила своих родных и поклонников попереживать. Но это уже в прошлом.Телеведущая попала в больницу с тяжелым течением коронавируса, и в первые дни ее состояние неуклонно ухудшалось. Как сообщает Комсомольская Правда», правое легкое Ларисы Андреевны поражено на 60 процентов, левое — на 50.

Гузеева пошла на поправку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако сейчас звезда явно идет на поправку. Стало понятно, что обошлось без реанимации и ИВЛ, хотя на одышку больная еще жалуется. Но развитие болезни медики остановили и наблюдается положительная динамика. Температура нормализовалась.

Вечером 26 сентября этого года народная артистка России, 62-летняя Лариса Гузеева была доставлена на скорой помощи в столичную городскую клиническую больницу 40 в Коммунарке. Там телеведущей сделали анализ на коронавирусную инфекцию и компьютерную томографию.

Изначально тест на COVID-19 продемонстрировал отрицательный результат. Но проведенные позже обследования обнаружили у Ларисы Андреевны коронавирусную инфекцию. Телеведущая почувствовала недомогание после возвращения с отдыха в Крыму, где ей провели курс оздоровительных процедур в одной из коммерческих клиник.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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