Гузеева пошла на поправку

Лариса Гузеева заставила своих родных и поклонников попереживать. Но это уже в прошлом.Телеведущая попала в больницу с тяжелым течением коронавируса, и в первые дни ее состояние неуклонно ухудшалось. Как сообщает Комсомольская Правда», правое легкое Ларисы Андреевны поражено на 60 процентов, левое — на 50.

Однако сейчас звезда явно идет на поправку. Стало понятно, что обошлось без реанимации и ИВЛ, хотя на одышку больная еще жалуется. Но развитие болезни медики остановили и наблюдается положительная динамика. Температура нормализовалась.

Вечером 26 сентября этого года народная артистка России, 62-летняя Лариса Гузеева была доставлена на скорой помощи в столичную городскую клиническую больницу 40 в Коммунарке. Там телеведущей сделали анализ на коронавирусную инфекцию и компьютерную томографию.