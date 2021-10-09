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Мадонна рассказала об одном из самых больших сожалений в жизни

Газета.Ru
37 минут назад

Американская поп-певица Мадонна заявила, что ей предлагали роли Тринити в блокбастере "Матрица" и Женщины-кошки в картине "Бэтмен возвращается", но она отказалась от обеих. Об этом она сообщила в эфире шоу "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

Мадонна раскрыла одно из самых больших сожалений в жизни
Фото: Neil Hall/ReutersNeil Hall/Reuters

"Я видела оба этих фильма, и пожалела, что отказалась от Женщины-кошки. Откровенно говоря, эта роль была мощной. Я также отказалась от роли в "Матрице". Ты можешь в это поверить? Я хотела убить себя", - призналась певица.

В итоге Женщину-кошку сыграла американская актриса Мишель Пфайффер, а роль Тринити досталась канадской артистке Кэри-Энн Мосс.

Ранее Мадонна, которой 16 августа исполнилось 63 года, удивила поклонников откровенной фотосессией, которую дива выложила в своем аккаунте в Instagram. Мадонна выложила серию фото, подписав ее "Одежда — эта форма пытки". На некоторых фотографиях она была в черном белье и колготках в сеточку, а на последних двух вовсе решила запечатлеть себя топлес, закрыв интимные места цензурными полосками.

Шоу-бизнес,Мадонна,Мишель Пфайффер,
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